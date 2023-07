Matthias Hey liest im Hof der Gothaer Stadtbibliothek

Gotha. Freundeskreis organisiert am 22. August einen vergnüglichen Sommerabend.

Auch in diesem Jahr organisiert der Freundeskreis der Stadtbibliothek Gotha wieder die Freiluft-Lesung „Hey im Hof“ im Innenhof der Bibliothek. Sie findet am 22. August, 18 Uhr, zum dritten Mal statt. Unter dem Motto „Vom Leben, der Liebe und anderen Zwischenfällen“ werde es einen heiteren Abend mit Musik, Rotwein und Matthias Hey geben. Gelesen werde dabei Urkomisches von Erich Kästner bis Wilhelm Busch, musikalisch begleitet vom „Heurigen-Duo“ mit Rainer Eichhorn und Horst Gröner. Karten gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek Gotha und in Heys Bürgerbüro am Hauptmarkt.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird um Spenden für die Vereinsarbeit gebeten.