Mehr als 15.0000 Besucher in Herzog-August-Ausstellung

Gotha. Die Sonderausstellung „Luxus, Kunst und Phantasie“ im Herzoglichen Museum endet am 19. Februar. Friedenstein-Funks dreht August-Film.

Am kommenden Wochenende endet die Ausstellung „Luxus, Kunst und Phantasie – Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg als Sammler“ im Herzoglichen Museum Gotha. Donnerstag und Sonntag, 16. und 19. Februar, können Interessierte die Ausstellung noch in Führungen erleben. Mit der Schau enden die Präsentation der Werke, die zum Eva-Maria-Dicken-Preis eingereicht wurden, sowie die Satelliten-Ausstellung in den ehemaligen Wohnräumen des Herzogs im Schloss Friedenstein, so Susanne Finne-Hörr, Sprecherin der Friedenstein-Stiftung.

Schließt bald ihre Türen: Die Ausstellung Luxus, Kunst und Phantasie im Herzoglichen Museum Gotha endet. Foto: Boris Hajdukovic

Bis Sonntag, 5. Februar, haben 15.569 Gäste die Sonderausstellung zu Leben und Werk Herzog Augusts gesehen. Anlass war der 250. Geburtstag und sein 200. Todestag im Jahr 2022. Für ein Winterhalbjahr sei der Zuspruch zufriedenstellend. Zumal es wegen der Energiekrise dienstags einen weiteren Schließtag gibt. Am Ende zähle nicht nur Masse, so Finne-Hörr, sondern auch Klasse. Diese hätten zahlreiche Gäste bescheinigt.

In der Führung am Donnerstag ab 16 Uhr nimmt Textilrestauratorin Marie-Luise Gothe ein Exponat der Ausstellung in den Blick: „Pfauenvögel Perlenschmerz – ein königliches Knabengewand aus Indien und wie der Vogel auf dem Ärmel landete“. Einen letzten Gesamteindruck der Schau vermittelt die Führung am Sonntag um 15 Uhr.

Auch wenn die Ausstellung am Sonntag ihre Pforten schließt, verschwindet Herzog August nicht von der Bildfläche. Der Friedenstein-Funk war auf den Spuren des schillernden Herzogs. „Wir haben uns auch über Augusts Sexualität Gedanken gemacht“, sagt Susanne Finne-Hörr. Die neue Folge des Friedenstein-Funks sei auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Youtube unter https://youtu.be/lvJfqxhG0Kw zu finden.

Öffnungszeiten: Mi – So 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ins Herzogliche Museum beträgt 5 Euro (ermäßigt 2,50), freier Eintritt für Kinder bis 16 Jahre. Die Führungen sind kostenlos; für Schloss Friedenstein: Eintritt: 10 Euro (ermäßigt 4 Euro)