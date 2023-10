Mehr Einnahmen aus Gewerbe- und Einkommenssteuer für Gemeinde im Osten des Landkreises Gotha

Gewerbebetriebe in der Gemeinde Nesse-Apfelstädt finden sich auch im Gewerbegebiet Kornhochheim. Hier betreibt Rewe beispielsweise sein Logistikzentrum für Thüringen. (Archiv)

Neudietendorf. Trotz Tariferhöhung bleiben die Personalkosten im veranschlagten Rahmen, hieß es auf der Gemeinderatssitzung in Neudietendorf.

Ein Plus bei der Gewerbesteuer vermeldet die Gemeinde Nesse-Apfelstädt. Von über 200.000 Euro Mehreinnahmen sprach Bürgermeister Christian Jacob (CDU) am Donnerstagabend im Gemeinderat. Die Einnahmen aus der Einkommenssteuer würden auch über den Erwartungen liegen. „Bei den Steuern sind wir gut aufgestellt“, so Jacob.

Demgegenüber stehen die Personalkosten. Sie würden trotz der Tarifsteigerung nicht den veranschlagten Rahmen übersteigen.