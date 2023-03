Mehr Einsätze für die Feuerwehren im Kreisgebiet

Rettungssanitäter und Disponent Patrick Seyfarth (links) im Gespräch mit Alexander Zink, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienstes, in der Leitstelle der Kreisverwaltung in Gotha.

Kreis Gotha. Einen Anstieg an Einsätzen vermerkt das Brandschutzamt des Landkreises Gotha. 283 Einsätze mehr als 2021 wurden registriert.

Täglich verbuchen die Disponenten in der Einsatzstelle des Landkreises Gotha rund 51 Notfalleinsätze, darunter Hilfeleistungen, Brände, Krankentransporte oder Brandmeldeanlagen, so wie am Montagvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 7 an der Gothaer Freundwarte. Wie Alexander Zink, Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst feststellte, ist das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr angestiegen.

So mussten die Kameraden der Feuerwehren im Landkreis Gotha 2022 zu insgesamt 2932 Einsätzen ausrücken. Das waren 283 Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Die Gothaer Berufsfeuerwehr war demzufolge 1171-mal am Einsatzgeschehen beteiligt, die Freiwilligen Feuerwehren sogar 1761-mal. „Deshalb muss man auch mal Danke sagen“, meint Landrat Onno Eckert (SPD). Schließlich seien die Feuerwehrfrauen und -männer für die Sicherheit im Landkreis unverzichtbar. Sie verbringen unzählige Stunden bei Einsätzen, Ausbildungen, Nachbereitungen – auch im Ehrenamt – oder bei der Absicherung von Veranstaltungen, so der Landrat.

Umso erfreulicher ist es, dass die Zahl der aktiven Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren gestiegen ist. Mittlerweile versehen 1847 Kameraden den Dienst bei der Feuerwehr, 2021 waren es noch 1829. Auch die Jugendfeuerwehren vermelden derzeit einen Zuwachs. Im Vergleich zum Vorjahr sind in den Städten, Gemeinden und Ortschaften 119 neue Mitglieder dazu gekommen. Damit lag die Gesamtzahl beim Feuerwehrnachwuchs im vergangenen Jahr bei 1133 Kindern und Jugendlichen. 21 Personen aus der Jugendfeuerwehr wurden 2022 in die Einsatzabteilungen übernommen. „Wir hoffen natürlich, dass der Schwung bei den Jugendfeuerwehren anhält“, erklärt Eckert.

Brandeinsätze haben zugenommen

1826 Einsätze betrafen technische Hilfeleistungen, die von der Unfallrettung über die Sicherung von Einsatzstellen sowie der Beseitigung umgestürzter Bäume nach Sturmschäden bis hin zu Türöffnungen reicht. Wie Amtsleiter Alexander Zink bestätigte, verzeichneten die Feuerwehren im Kreis einen Anstieg an Bränden. 149 Einsätze mehr als zu Coronazeiten gingen in der Leitstelle die Notrufe ein. 417 Brände, darunter acht Großbrände, wurden letztlich in der Jahresstatistik vermerkt. „Besonders in Erinnerung ist bei mir ein Wohnhausbrand in Finsterbergen im Juni geblieben. Hier wurde ein schwer verletzter Mann von mutigen Ersthelfern aus dem brennenden Haus gerettet“, sagt Zink. 115 Menschen wurden bei den Einsätzen von den Rettungskräften gerettet, glücklicherweise gab es keine Todesopfer zu beklagen. Auch in diesem Jahr wurden die Floriansjünger mehrfach zu Brandeinsätzen gerufen. Zuletzt in Friedrichroda bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus (wir berichteten).

Neben Bränden und Hilfeleistungen registrierten die Floriansjünger 279 Einsätze wegen Öl, 398 Tierrettungen und Entfernung von Wespennestern sowie zwölf Gefahrguteinsätze. Gestiegen sind die Fehlalarme im Landkreis. Waren es 2021 noch 320 Alarmierungen, so standen im vergangenen Jahr 362 Fehlalarme zu Buche, darunter acht böswillige Alarme.