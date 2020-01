Friedrichroda. Die Ahorn-Gruppe investiert ins Personal und will Arbeitskräfte binden sowie neue gewinnen – auch in Friedrichroda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Geld in der Lohntüte für die Mitarbeiter des Berghotels

Alle Mitarbeiter der Ahorn-Hotelgruppe können sich über eine Gehaltserhöhung freuen. Im Berghotel Friedrichroda sei diese zum 1. Januar in Kraft getreten, in den anderen Hotels, wie dem Panorama in Oberhof, werde sie ab 1. Februar wirksam. Damit wolle das Unternehmen Mitarbeiter für die Arbeit in den Hotels interessieren und langfristig dafür begeistern, sagt Lena Abraham, von der Personalabteilung der Ahorn-Gruppe.

Bis zu 20 Prozent über Tarif

Für Köche mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung belaufe sich die Erhöhung auf 20 Prozent über dem derzeitigen Tariflohn. Für Auszubildende liege die Vergütung zehn bis 20 Prozent über dem Tarif. Es gebe Zuschuss zum Führerschein der Klasse B, kostenfreie Verpflegung und gegebenenfalls eine Unterkunft.

Als Arbeitgeber werde sich die Ahorn-Gruppe zudem an der Entgeltumwandlung zur Altersvorsorge beteiligen und 20 Prozent des vom Mitarbeiter zur Entgeltumwandlung festgelegten Betrages beisteuern. Bereits bestehende Prämien bei der Vermittlung neuer Kollegen würden auf bis zu 1000 Euro erweitert. Für das Anwerben eines ausgebildeten Kochs werde nun sogar eine Prämie von bis zu 3000 Euro gezahlt.

Ferner werden Mitarbeitern in firmeneigenen Hotels kostenfreier Urlaub, Rabatte bei Kooperationspartnern sowie Sonderkonditionen für Verwandte und Bekannte eingeräumt. Zusätzlich zahlt die Ahorn-Gruppe Erholungs- und Weihnachtsgeld.