Baswa Acoustik, seit 2013 in Gotha ansässig, gibt Ende Juni den Standort in Südstraße auf und zieht sich in die Schweiz zurück.

Mehr Leerstand in der Innenstadt und Stellenabbau in Gotha

„Die Auswirkungen auf die Gothaer Wirtschaft sind noch nicht absehbar“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), als er dem Stadtrat am Mittwoch über die Corona-Krise und ihre Folgen berichtet. Bekannt sei, dass die Baswa-Acoustic Deutschland GmbH ihren Standort in der Südstraße aufgrund starker Umsatzeinbrüche Ende Juni schließe. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Produktion werde komplett in den Hauptsitz in die Schweiz verlegt. Die Mitarbeiter, drei fest Angestellte und vier geringfügig Beschäftigte, verlieren ihre Arbeitsplätze, bestätigte Firmensprecher Mike Hürlimann. Auch die ZF GmbH, die in Gotha Achsgetriebe herstellt, habe Mitarbeiterabbau an allen Standorten angekündigt. Für Gotha lägen noch keine genauen Informationen vor, so Kreuch.

Ladenschließungen zu erwarten

Die Stadtverwaltung gehe davon aus, dass auch der Leerstand in der Innenstadt größer werde. Nicht jeder Einzelhändler werde die Umsatzeinbußen verkraften. Die abgesagten Stadtfeste würden ein noch tieferes Loch in die Kasse reißen. Die Stadt entwickele eine Gutscheinkampagne, kündigte Kreuch an. Von der könnten sowohl die Innenstadthändler als auch Unternehmer und deren Mitarbeiter profitieren.

Corona bestimmt seit Anfang März die Arbeit der Stadtverwaltung. Seit 2. März komme täglich ein Krisenstab zusammen, um zu beraten und Entscheidungen zu treffen, berichtete Kreuch. Dem Krisenstab gehören neben dem OB, Amtsleiter, Pressesprecher und stellvertretender Rechtsreferent an.

Entschieden wurde, neun Reiserückkehrer aus der Stadtverwaltung wegen möglicher Infektion vorsichtshalber nach Hause zu schicken. Insgesamt seien bisher Stadtbedienstete an 1075 Arbeitstagen ganztägig oder stundenweise freigestellt worden, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Schulausfall wirkt sich auf Rathaus aus

Seit Teilschließung der beiden Rathäuser am 17. März könnten Besucher mit vorheriger Terminvereinbarung ihre Anliegen erledigen. Das funktioniere gut, Hygieneregeln würden eingehalten. Probleme gebe es nur noch bei Mitarbeitern, deren schulpflichtige Kinder teilweise nur an einem Tag in der Woche in der Schule sind.

Die Zentrale Vergabestelle arbeitet laut Kreuch planmäßig. Wegen der vielen jahrelang geplanten Baumaßnahmen seien die Vergabeverfahren dieses Jahr erheblich. Würden normalerweise pro Jahr zwischen 120 und 150 Vergabeverfahren durchgeführt, seien es bis 25. Mai bereits 86 laufende oder abgeschlossene Verfahren gewesen.

Da das Neue Rathaus für Besucher geschlossen ist und deshalb Besuche des Stadtarchivs nicht möglich sind, gebe es vermehrt schriftliche Anfragen ans Stadtarchiv. Dem Aufruf, Fotos und Unterlagen aus der Corona-Zeit dem Archiv zur Verfügung zu stellen, seien bisher acht Bürger gefolgt.

Händlerfrühstück abgesagt

Auf die Arbeit der Wirtschaftsförderung habe die Corona-Krise enorme Auswirkungen, berichtet Kreuch weiter. Alle Netzwerkveranstaltungen sind ausgefallen. Das betrifft auch die für März und Juni geplanten Wirtschaftsclubs sowie das im Mai angedachte Händlerfrühstück. Das Immobilienforum ist auf Frühjahr 2021 vertagt worden. Ob der für den 7. November angedachte „Tag der offenen Firmen“, stattfinden könne, stehe nicht fest. Um die Gewerbetreibenden und die Unternehmer zu unterstützen, hat die Verwaltung eine digitale Stadtkarte für die Gothaer Internetseite erstellt. Sie gebe Auskunft, welche Läden offen sind und welche alternativen Angebote die Geschäfte und gastronomischen Einrichtungen derzeit anbieten, etwa Liefer- und Abholservices oder Online-Shops.