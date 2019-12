Bis zum 6. Dezember ist die bundesweite „Woche der Menschen mit Behinderung“. In diesem Jahr stehe sie unter dem Motto: „Inklusion am Arbeitsplatz – gemeinsam verschieden sein – eine Chance zur Fachkräftesicherung“. Daran erinnert die Agentur für Arbeit Gotha und blickt auf die Beschäftigungssituation Betroffener, teilt sie mit. Im Landkreis Gotha sei die Zahl der schwerbehinderten Menschen, die einer Beschäftigung nachgehen, in den letzten fünf Jahren um ein Viertel angestiegen. Zur Zeit seien 1.629 schwerbehinderte Menschen im Landkreis Gotha beschäftigt. Trotz dieser positiven Entwicklung erfüllten jedoch viele Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote von 5 Prozent nicht.

Insbesondere private Unternehmen hätten hier noch Nachholbedarf, meint die Agentur, denn die Quote liege mit 3,7 Prozent unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert. Dagegen habe lag die Quote bei öffentlichen Arbeitgebern mit 6,6 Prozent über dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert gelegen, wird gelobt. Die meisten Schwerbehinderten arbeiteten in der öffentlichen Verwaltung (485), gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (427), dem Gesundheits- und Sozialwesen (202) sowie dem Bereich Verkehr und Lagerei (108).

„Die meisten Menschen sind nicht von Geburt an schwerbehindert. Die gesundheitlichen Einschränkungen stellt sich oft erst im Lauf des Lebens durch Krankheit oder Unfall ein. So sind im Landkreis Gotha 80 Prozent beschäftigten Schwerbehinderten älter als 45 Jahre. Das Fachwissen dieser betroffenen Mitarbeiter gilt es im Unternehmen zu halten. Daher sollten Firmen sich bei der Beschäftigung von Schwerbehinderten noch stärker engagieren. Ebenso gilt es, das Fachkräfte-Potential bei der Neueinstellung komplett zu nutzen. Menschen mit einer Behinderung sind überwiegend gut ausgebildet und hoch motiviert. Dies zeigen uns positive Beispiele aus der Praxis“, betonte Ina Benad, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. Während einer Probebeschäftigung, die bis zu drei Monaten dauern kann, könnten Unternehmen und Betroffene testen, ob sie die Praxis gut erledigen können. Bei Ausstattung oder Umgestaltung des Arbeitsplatzes berate die Agentur und könne finanziell unterstützen. Im Landkreis Gotha seien 371 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet. Trotz der wirtschaftlich guten Lage profitierten Schwerbehinderte nicht im selben Umfang wie Nichtbehinderte. Viele Vorurteile erwiesen sich in der Praxis als haltlos, so Benad.