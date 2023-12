Mehrere Anzeigen für Mercedes-Fahrer in Waltershausen

Waltershausen In Waltershausen hat die Polizei einen Mercedes-Fahrer kontrolliert. Für den Mann gab es gleich mehrere Anzeigen.

In Waltershausen hat die Polizei am Freitagabend einen 47-jährigen Mercedes-Fahrer in der Ohrdrufer Straße kontrolliert. Wie die Polizei am Samstag informierte, stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt wurde, die Kennzeichen nicht für den Mercedes zulässig waren und der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Alkoholtest bei dem Mann habe einen Wert von knapp 1,9 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 47-Jährige wurde zur Blutentnahme gebracht und bekam mehrere Strafanzeigen.

