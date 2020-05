Gotha. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag zu Montag in Gotha mehrere Autos beschädigt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Autos in Gotha von Unbekannten beschädigt und aufgebrochen

Wie die Polizei in Gotha am Dienstag mitteilt, brachen Unbekannte im Stadtgebiet insgesamt zwei Autos auf, bei einem weiteren hatten es die Täter zumindest versucht. Das eine Auto stand in der Sundhäuser Gasse. Aus ihm entwendeten die Unbekannten ein Navigationsgerät. Der andere Wagen stand demnach in der Gayerstraße. Hier wurden Zigaretten aus dem Fahrzeuginneren gestohlen.

In der selben Nacht hatten Unbekannte versucht, ein Auto in der Lindenauallee aufzubrechen. Nach aktuellem Stand entstand insgesamt ein Sachschaden von über 2500 Euro.

Die Polizei Gotha nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen.