Landkreis LandkreisZu mehreren Verkehrsunfällen mit Wildtieren ist es am Dienstag in den Abend- und Nachtstunden gekommen. Wie die Polizei berichtet, stieß eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda auf ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Unfälle mit Wildtieren

Zu mehreren Verkehrsunfällen mit Wildtieren ist es am Dienstag in den Abend- und Nachtstunden gekommen. Wie die Polizei berichtet, stieß eine 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda auf der Landstraße bei Trügleben mit einem Reh zusammen, das plötzlich auf die Straße sprang. In der Dr.-Troch-Straße in Gotha querte im Bereich der Bahnunterführung ein Wildschwein die Fahrbahn, dem eine 58-jährige VW-Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte. Ähnlich erging es einem 33-jährigen BMW-Fahrer auf der B 88 bei Bad Tabarz. Ein Reh sprang direkt vor sein Auto.

Die Polizei weist auf die erhöhte Unfallgefahr durch Wildwechsel nach der Zeitumstellung hin. Der Berufsverkehr habe sich in die Dämmerung verlegt, in der Wildtiere besonders aktiv seien. Streusalz in der Kälteperiode locke die Tiere an.