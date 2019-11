Der neue Anbau des Kindergartens Purzelbaum in Friedrichroda steht im Rohbau. Am Donnerstag ist Richtfest gefeiert worden.

Von einem „weiteren Meilenstein für den dringend notwendigen Erweiterungsbau“ spricht Michael Hack. Er ist Geschäftsführer des Bauherren, der Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH (AJS), die auch über Erbbaupachtvertrag Eigentümer des Grundstücks ist. Träger der Kita ist die Awo-Soziale Dienste gGmbH Gotha, eine Sparte der Arbeiterwohlfahrt.

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch in diesem Jahr Richtfest feiern können“, freut sich Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) über den reibungslosen Baufortschritt. Die Bauarbeiten hatten im März dieses Jahres begonnen. Im Juli war der Grundstein für den neuen Zweigeschosser gelegt worden. Im Sommer nächsten Jahres soll er bezogen werden.

Der Erweiterungsbau der Awo-Kita Purzelbaum steht im Rohbau. Foto: Wieland Fischer

Damit werde sich die Kapazität des Kindergartens um 40 auf dann 155 Plätze erhöhen, sagt Hack. Die Bauarbeiten seien ein mehr als deutliches Signal, sagt Hack: „Friedrichroda ist ein Ort, der auf Kinder setzt.“

Schon jetzt lassen sich die zusätzlichen Räume, die dann zur Verfügung stehen werden, erkennen. Dazu zählen drei Gruppenräume mit Terrassen, Sanitärbereiche im Untergeschoss sowie ein Bereich für den Hausmeister sowie Abstellräume für Spielgeräte und Kinderwagen. All diese Gerätschaften waren bisher in maroden Bungalows gelagert worden. Die Schuppen seien über Nacht verschwunden, sagt Hack. Dadurch stehen den Kindern in Zukunft zusätzliche Flächen im Außenbereich zur Verfügung.

Ein neuer Fahrstuhl soll das Bindeglied zwischen dem Haupthaus und dem Nebengebäude bilden und das gesamte Gebäude barrierefrei zugänglich machen. Das erleichtere dann die Integration von Kindern mit Behinderung. Mit dem Bau werden auch Brandschutzauflagen erfüllt, kündigt Hack an. „Mit solchen Dingen werden wir in den kommenden 40 Jahren absolute Ruhe haben“, ist er überzeugt. Kurzfristig sei entschieden worden, auch die Küche auf den neuesten Stand zu bringen.

Insgesamt werden 3,2 Millionen Euro in den Kindergartenbau investiert. Das Geld stammt aus Städtebaufördermitteln und Geldern der Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen (GfAW) sowie vom Kapitalmarkt.

Am Dienstag hatte der Stadtrat in einer Sondersitzung entschieden, dass nicht die Stadt einen Kredit aufnimmt, sondern der Bauherr, die Awo-AJS. Erst durch die Fördermittel sei der Anbau möglich geworden, betont Hack.

Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich (CDU) spricht von gut angelegtem Geld. Bei der Entscheidung, wo die GfAW-Mittel von 595.000 Euro eingesetzt werden sollten, habe die Kreisbehörde den Bedarf in Friedrichroda gesehen und auf Platz drei der Rangliste eingestuft. Nachdem die zweitplatzierte Kommune ihr Geld nicht abgerufen habe, sei Friedrichroda zum Zuge gekommen. Bürgermeister Klöppel geht davon aus, dass die neu entstehenden Kindergartenplätze im nächsten Jahr schnell belegt sein werden.

Die Bauarbeiten an der etwa 100 Jahre alten Villa, die ursprünglich als Krankenhaus und seit den 1970er-Jahren als Kindertagesstätte dient, geschehen zu einem für die Arbeitswohlfahrt bedeutenden Zeitpunkt. Seit 25 Jahren ist sie Träger der Einrichtung.