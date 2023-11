Mein Real in Gotha ist insolvent: Wie geht es jetzt weiter?

Gotha. Von der Insolvenz ist auch Mein Real in Gotha betroffen. Das Unternehmen hält sich bedeckt. Doch einem Medienbericht zufolge ist die Zukunft längst beschlossen.

Seit Bekanntwerden der Insolvenz der Supermarktkette Mein Real hält sich das Unternehmen weiter bedeckt. Auf wiederholte Nachfrage unserer Redaktion antwortete ein Sprecher der Real GmbH, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen zu einzelnen Standorten getätigt werden könnten. Anderen Medien liegen jedoch nähere Informationen vor – auch in Hinsicht auf eventuelle Schließungen.

Das Bundeskartellamt gab am 30. Oktober grünes Licht: Rewe darf 15 Mein-Real-Filialen übernehmen. Dazu zählt auch der Markt in Erfurt. Ob es aber tatsächlich zur Übernahme kommt, ist derzeit unklar. Rewe muss sich für einen Abschluss erst noch mit den Vermietern der entsprechenden Immobilien einigen.

Gothaer Leser wünschen sich Globus als Nachfolger

Am vergangenen Donnerstag berichtete nun die Lebensmittelzeitung, der Geschäftsbetrieb der 62 Großflächen solle bis zum 31. März 2024 eingestellt werden. Eine Quelle für diese Information nennt das Medium nicht. Übrig blieben nach derzeitigem Stand noch 49 Häuser, deren Zukunft immer noch offen sei, hieß es weiter.

Die Real GmbH stellte am 29. September einen Antrag auf Eröffnung einens Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Mehrere Versuche, die Marke Mein Real zu retten, waren in den vergangenen Jahren gescheitert. Bis Juni 2022 waren 160 Standorte in Deutschland von Kaufland, Globus, Edeka und Rewe übernommen worden.

Leser aus Gotha hatten sich mehrheitlich gewünscht, dass ein Globus den Markt übernehmen soll. Vereinzelt hofften Menschen auch auf eine Diskothek oder einen Baumarkt in Gotha West. Ob Globus an einer Übernahme interessiert ist, hat die Firma bisher nicht beantwortet.

Rund 174 Millionen Euro Verlust in einem Geschäftsjahr

62 Filialen, die an die Unternehmerfamilie Tischendorf abgegeben worden waren, kaufte der Mutterkonzern, die SCP-Gruppe, im Mai dieses Jahres wegen kritischer wirtschaftlicher Verfassung der Real GmbH wieder zurück. Ein Blick in die Bilanzen zeigt, dass das Unternehmen in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 jeweils rund 174 Millionen Euro Verlust machte.

Wie es um den Gothaer Markt bestellt ist und wie viele Angestellte betroffen sind, beantwortete das Unternehmen auch auf wiederholte Nachfrage nicht. Bis auf Weiteres sollen die Geschäfte wie gewohnt weiter geführt werden. In den 62 betroffenen Filialen arbeiten rund 5000 Menschen.