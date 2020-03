Das tschechische Duo Bohemico mit Anna Chuchal an der Flöte und Pavel Cuchayl an der Gitarre.

Gotha. Musikalische Einblicke in die tschechische Volksseele gibt das Duo Bohemico im Löfflerhaus in Gotha.

Melancholie und Lebenslust

„Wir haben uns an der Weimarer Hochschule kennengelernt, angefangen, zusammen zu spielen, und dann geheiratet“, sagt Anna Cuchal, seit einem Jahr Soloflötistin am Erfurter Theater, mit einem schelmischen Lächeln – und kassiert damit den ersten Lacher. Locker und kenntnisreich zugleich wird sie den Abend moderieren, an dem sie und ihr Mann Pavel vorrangig Werke tschechischer Komponisten für Flöte und Gitarre präsentieren werden. Meist Originale, aber auch einige Bearbeitungen aus Pavel Cuchals Feder.

Dominiert in Josef Mylivičeks Sonate D-Dur noch die Flöte mit ihrer verspielten Melodik, kann der Gitarrist wenig später beweisen, dass seine Kunst der seiner Partnerin ebenbürtig ist. Beide bestechen ihr Publikum nicht nur durch die virtuose Spieltechnik, sondern vermögen auch tief ins Emotionale einzutauchen. Den ausgewählten erfindungsreichen Variationen aus den „Folies d‘Espagne“ von Marin Marais folgen drei der „Lyrischen Stücke“ von Edvard Grieg, denen ein gewisser melancholischer Unterton eigen ist, insbesondere der „Volksweise“, in der Anna Cuchal zur Altflöte greift. Es folgt das Duo concertante op. 85 von Mauro Giuliani. Nach der Pause erklingt eine Sonate von einem der Benda-Brüder – Georg oder Franz vermutlich – und danach aus Leoš Janáčeks Klavierzyklus „Auf verwachsenen Pfaden“, entstanden in Erinnerung an den Tod der Tochter Olga, das tief traurige letzte Stück: „Das Käuzchen ist nicht fortgeflogen“. Hier muss „das vertrauensvolle Lied des Daseins“ nach Art eines Chorals immer wieder dem Käuzchenruf weichen, der Unheil verkündet. Drei Stücke aus Dvořáks „Romantischen Stücken“ und Smetanas spritzig-rustikale „Georgina Polka“ beschließen den Konzertabend. Für den herzlichen Beifall bedanken sich die beiden Künstler mit einer Bearbeitung der überaus populären Nummer 7 aus Dvořáks „Acht Humoresken“, einem Klavierzyklus.