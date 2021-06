Metadaten islamischer Handschriften werden erfasst: Gotha liefert wichtigen Beitrag

Gotha. Gothaer Bibliotheksgespräche zum Kooperationsprojekt „Orient digital“. Portal für orientalische Handschriften ist im Aufbau.

In ihrer Reihe „Bibliotheksgespräche“ lädt die Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt am Mittwoch, 23. Juni, zu einer Online-Vorstellung des Portals „Orient digital“ ein. Die Präsentation wird gemeinsam von Feras Krimsti und Wael Abbas (beide Forschungsbibliothek Gotha) durchgeführt und beginnt 18.15 Uhr.

Bei dem Portal „Orient Digital“ handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Orientabteilung der Staatsbibliothek Berlin, der Bayerischen Staatsbibliothek München, der Forschungsbibliothek Gotha und der IT-Abteilung des Universitätsrechenzentrums Leipzig. Das Projekt zielt laut einer Mitteilung darauf ab, einen Verbundkatalog und ein Portal für orientalische Handschriften aufzubauen. Darin sollen die Metadaten islamischer Handschriften in Arabisch, Persisch und Osmanisch-türkisch und weiterer Sprachen erfasst und mit vorhandenen Digitalisaten verbunden werden.

Gedruckte Kataloge werdenin elektronische Form gewandelt

Auch gehe es darum, gemeinsame Datenstandards einzuführen, gedruckte Kataloge in elektronische zu wandeln sowie die Zusammenführung aller bestehenden elektronischen Nachweise, teilt Sascha Salatowsky, Mitarbeiter der Forschungsbibliothek Gotha, mit.

Im Gespräch werde Wael Abbas die Arbeitsschritte, die Fortschritte und die Herausforderungen der Arbeit am Projekt präsentieren. Abbas studierte Islamische Studien in Deutsch an der Azhar Universität in Kairo und promoviert an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main. In seiner Dissertation rekonstruiere er einen verlorenen Koran-Kommentar des Theologen Abū Muslim al-Ifahānī (gestorben 934).

Wael Abbas sei als Imam, Übersetzer, Seelsorger und Lehrbeauftragter für Koranexegese, Systematische Theologie und arabische Handschriftenkunde und Textedition an der Goethe-Universität tätig. Seit Juni 2020 arbeite er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsbibliothek Gotha. Es moderiere Feras Krimsti, der die Sammlung orientalischer Handschriften der Bibliothek betreut.

Die Forschungsbibliothek Gotha bewahrt die drittgrößte Sammlung orientalischer Handschriften in Deutschland. Diese etwa 3400 Handschriften, die überwiegend um 1800 in die Bibliothek gelangten, sind relevant für alle Wissenschaftsfelder und werfen ein Licht auf die unterschiedlichsten Aspekte von Manuskriptkulturen.

Die Einwahl erfolgt über den Link: https://uni-erfurt.webex.com/meet/veranstaltungen.fb.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.