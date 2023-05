Isabelle Mühr leitet den Jugendmigrationsdienst des Diakoniewerks in Gotha.

Migrationshelfer aus ganz Deutschland treffen sich in Gotha

Gotha. Seit 2017 gehört Gotha-West zum Jugendmigrationsdienst im Quartier. Am 22. Mai findet dort ein bundesweites Treffen statt.

Erstmals findet in Gotha das bundesweite Treffen der Jugendmigrationsdienste im Quartier (JMDiQ) statt. Am Montag, 22. Mai, kommen die Teilnehmer zu Gesprächen im Jugendmigrationsdienst am Coburger Platz zusammen.

Bei dem Treffen, das um 16 Uhr beginnt, geht es vor allem um den Erfahrungsaustausch und die Inspiration für neue Projekte, teilt Isabelle Mühr, Leiterin des Jugendmigrationsdienstes des Diakoniewerks Gotha, mit. Die Residenzstadt Gotha gehört seit 2017 zu 24 Standorten, die vom Bundesfamilienministerium als Modellprojekt ausgewählt wurden.

Beim Jugendmigrationsdienst Gotha/Eisenach arbeiten Petra Ng’uni und Johanna Kühn. Ziel ist es, die Lebenssituation der Bewohner zu verbessern und das soziale Miteinander zu stärken.