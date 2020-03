Miko träumt vom Bus und Familie freut sich über Hilfe

Jeder Schritt fällt Miko schwer. Wie so vieles gelingt dem achtjährigen Jungen das Gehen nur mit fremder Hilfe. Miko kam als Extremfrühchen in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Er war 38 Zentimeter groß und wog 993 Gramm. Miko kämpft seither mit vielen Komplikationen. Er habe aber der Welt gezeigt, dass es sich das Kämpfen lohne, sagt Mutter Sabrina Danz. Nach einer schweren Hirnblutung, zwei Hirnhautentzündungen, zahlreichen Operationen (24 bisher!) sei Miko jetzt auf einem Stand eines knapp zweijährigen Jungen. Er ist zu 100 Prozent schwerbehindert, hat Pflegegrad fünf, muss gefüttert und gewickelt werden, kann nicht selbstständig stehen oder gehen, ist beidseits schwerhörig. Epilepsie, spastische Halbseitenlähmung armbetont, geistige Behinderung sind weitere Begleiterscheinungen der frühkindlichen Geburt. Selbst das Sprechen gelingt nur bedingt. Miko wird wohl nie selbstständig leben können.

Ein unvergessliches Erlebnis: Miko lenkt mit Jana Glaser einen Bus und fährt beim Busunternehmen Wollschläger in Laucha übers Firmengelände. Foto: Sabrina Danz

Dennoch oder gerade deswegen lassen Mama Sabrina (39), Papa Christian (37) – zur Familie gehört auch der 13-jährige Fynn Luca – nichts unversucht, um Miko das Los zu erleichtern. Die Familie aus Floh-Seligenthal kann dabei auf Unterstützung bauen. Manche kommt unerwartet, so wie die jüngste Spende von Jana und Rene Glaser aus Laucha. Mit deren Hilfe möchte die Familie Danz wieder eine Adeli-Therapie in der Slowakei finanzieren. Schwerstbehinderten Kindern wird dort auf besondere Weise mit einem einst für die Raumfahrt entwickelten Korsett geholfen, Bewegungsabläufe zu erlernen.

Miko habe damit schon gute Fortschritte gemacht, berichtet seine Mutter. Leider werde diese Therapie nicht von den Krankenkassen unterstützt. Sie müsse privat finanziert werden. Eine Therapieeinheit für 14 Tage koste 5800 Euro.

Davon hatte Jana und Rene Glaser aus Laucha gehört. Sie haben am Ende Februar ihren jeweils 50. Geburtstag gefeiert und daraus einen 100. gemacht. Die beiden wollten zu diesem Jubiläum auf Geschenke jeglicher Art verzichten und baten alle Gäste (Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, Mitarbeiter), einen finanziellen Beitrag zu leisten. Sie wollten damit eine Person unterstützen.

Daniela Neuland, eine ehemalige Schulfreundin von Sabina Danz, habe sie auf Miko und sein Schicksal aufmerksam gemacht. Und so luden Glasers zu ihrem 100. auch Familie Danz ein. „Wir waren von der Herzlichkeit der Familie Glaser überwältigt“, berichtet Sabrina. Noch mehr, als sie am Montag nach der Feier zu Glaser gebeten wurden, um die gesammelten Spenden in Empfang zu nehmen. Den Geldbetrag möchte die Jubilare nicht veröffentlichen, nur so viel: er ist vierstellig.

Jana Glaser, Geschäftsführerin des Busunternehmens Wollschläger, habe Miko einen unvergesslichen Tag auf dem Firmengelände in Laucha beschert. Er konnte mit einem großen Reisebus fahren, war mit einem Linienbus in der Waschanlage, durfte vielerlei Knöpfe im und am Bus drücken, Tür auf und zu machen. Für Miko sei das unbeschreiblich schön gewesen. Ebenfalls der Kontakt mit den beiden Glaser-Söhnen Max und Axel sowie den beiden Eseln Humberto und Solaika.

Miko gehe seitdem nur noch mit mindestens einem Bus ins Bett, berichtet Mutter Sabrina. „Wir sind unendlich dankbar für diese Unterstützung, um Miko weiterhin die Möglichkeit der Adeli-Therapie zu ermöglichen, um seinen und unseren Traum, irgendwann selbstständig stehen und gehen zu können ein Stück näher zu kommen.“