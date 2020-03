Mit 21 Jahren vom Studium in die Gothaer Kommunalpolitik

Sophie Erdmann ist das jüngste Mitglied im Gothaer Stadtrat, wo sie die Fraktion der Linken stellvertretend leitet. Seit Kurzem ist die Studentin zudem Vorsitzende des Kreisverbandes. Wie sie mit dieser Verantwortung umgeht und welche Ziele sie verfolgt, schildert sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie haben Sie die Ministerpräsidentenwahl erlebt?

Die vergangenen Wochen waren turbulent. Am 5. Februar sind wir aus allen Wolken gefallen und so ging es wohl jedem in Thüringen. Man hat mit Bürgern gesprochen und zwei Stunden später war schon wieder alles anders. Man konnte sich gar nicht auf die Nachrichten verlassen, die man morgens gelesen hatte. Um aktuell zu bleiben, musste man immer ein Augen auf das Handy haben und nachsehen, was passiert gerade. Das bedeutete für uns Linke in Gotha wenig Schlaf und viel Arbeit, vor allem viele Gespräche.

Wie haben die Bürger reagiert?

Am 6. Februar war ich selbst nicht in Gotha. Ich weiß aber, dass der Kreisverband einen Stand in der Innenstadt aufgebaut hatte. Viele Menschen kamen von selbst, ohne dass man sie ansprechen musste. Einige wussten einfach nicht, was das jetzt für Thüringen bedeutet. Es ging nicht nur darum, dass Bodo Ramelow abgewählt war. Wir hatten plötzlich einen Ministerpräsidenten, der da war, und auch irgendwie nicht da war. Die Menschen verstanden nicht, was das jetzt heißt: Geht Die Linke in die Opposition? Haben wir eine Regierung oder nicht? Die Unklarheit hat sie bewegt.

Was hat Sie politisch gemacht?

Nach dem Abitur bin ich der Linken beigetreten, weil ich dachte, es sei wichtig, sich als junger Mensch politisch zu engagieren. An politische Ämter, wie die Mitgliedschaft im Stadtrat, habe ich damals noch gar nicht gedacht. Das hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben. Ich habe mich jedoch schon in der Schule für Politik interessiert. Meine Seminarfacharbeit habe ich zusammen mit Unicef über das Thema „Genitalverstümmelung in Afrika“ geschrieben. Frauenrechte, egal auf welcher Ebene, waren mir schon immer sehr wichtig. Ich habe schon seit der Schulzeit versucht, dieses Interesse umzusetzen.

Finden sich diese Ideale besonders in der Linken wieder oder warum ist es genau diese Partei geworden?

Ich denke, man geht von den Werten aus, die man selbst vertritt und schaut, welche Partei dazu passt. Das war für mich Die Linke. Nicht nur die feministische Seite, auch die soziale Gerechtigkeit, Absicherung durch Grundeinkommen und Grundrente – das waren die Themen, die mich damals schon bewegt haben.

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Kandidatur für den Stadtrat?

Unterschiedlich. Einige fanden es toll, andere sind skeptisch bei jungen Leuten in politischen Ämtern. So ging es mir nicht allein. Aus anderen Parteien waren ja auch junge Menschen angetreten. Ich glaube, das ist immer sehr gespalten. Die einen befürworten es, die anderen kritisieren, was das Zeug hält.

Wie läuft die Zusammenarbeit der verschiedenen Generationen im Stadtrat?

Einige junge Kandidaten haben es in den Stadtrat geschafft, was gut ist. Letztendlich decken wir vom Alter der Mitglieder ein weites Spektrum ab. Ich denke, wir gehen alle sehr respektvoll miteinander um – die demokratischen Parteien zumindest. Es gibt auch mal kontroverse Debatten, weil die Interessen der einzelnen Stadtratsmitglieder unterschiedlich sind. Im Moment funktioniert die Zusammenarbeit jedoch gut.

Sollte es eine Quote für junge Menschen in Parlamenten und Stadträten geben?

Quoten sind leider immer etwas negativ konnotiert. Auch bei der Frauenquote kommt schnell das Argument, es sollte doch um Kompetenz gehen. Ich finde, dass nicht jeder, der Politik macht, kompetent ist, nur weil er ein Mann ist. Deswegen halte ich es immer für ein schlechtes Argument für oder gegen eine Quote. Demokratie heißt, dass alle in Parlamenten repräsentiert werden sollten. Daher fände ich es schon gut, wenn mehr junge Menschen kandidieren würden. Die Linke hatte auch eine sehr junge Liste. Auf kommunaler Ebene nützt es jedoch wenig, junge Menschen in den Listen weit oben zu platzieren, wenn schließlich die Älteren von mehr Menschen gewählt werden. Auf eine Quote will ich mich nicht festlegen, weil es zumindest mit dem Wahlsystem bei den Kommunalwahlen schwer umsetzbar wäre.

Der Kreisverband hatte zuletzt einige junge Neuzugänge. Wie kann die Gothaer Linke diesen Nachwuchs nutzen?

Wir wollen eine junge Basisorganisation entwickeln. Ich denke, für junge Menschen, die sich in einer Partei engagieren wollen, ist es wichtig, überhaupt erst einmal hineinschnuppern zu können. Wenn sie sich noch unsicher sind, auch ihrer persönlichen Ziele und ihrer Position im politischen Spektrum, sollten sie die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, um sich in der Partei wiederfinden zu können.

Welche Ziele haben Sie persönlich?

Der Kreisvorsitz ist kein typisch politisches Amt. Es ist politisch, aber nicht direkt in der Politik. Ich finde es wichtig, dass sich die Gothaer Linke nach außen mehr repräsentiert und im gesamten Kreis auftritt. Wir sollten die Gemeinden und Orte wieder mehr einbeziehen und alle Generationen integrieren, denn wir haben natürlich einige ältere Genossen. Wenn sie auch älter sind und weniger mobil, möchte ich, dass sie sich trotzdem gut aufgehoben fühlen bei uns und sich weiter engagieren können. Alter oder Entfernung sollten auf keinen Fall ein Hindernis sein, sich politisch einzusetzen. Jeder sollte die Möglichkeit dazu bekommen.

In Jena studieren Sie Politik. Wie es ist, die Theorie in Gotha in die Praxis umzusetzen?

Mit der Politikwissenschaft habe ich den neutralen Blick auf die Geschehnisse. Aber auch ich habe nicht immer die richtige Antwort auf politische Probleme. Auch ohne ein Politikstudium kann sich jeder politisch engagieren. In Jena ist es manchmal einfacher, auch durch das politische Spektrum dort. Ich glaube aber, hier in Gotha sind die Menschen mindestens so engagiert und offen.

Also hat sich nie die Frage gestellt, statt in Gotha in Jena Politik zu machen?

Nein.