Organisieren das Astrid-Lindgren-Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen Isabella Schubert, Nicole Strohrmann und Isabel Both von der Gothaer Stadtbibliothek.

Mit Astrid Lindgren zu Pippi, Ronja und Co.

Gotha. Zu Ehren der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren veranstaltet die Gothaer Stadtbibliothek ein Lindgren-Jahr.

Wer kennt nicht die Geschichten von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga, Karlsson vom Dach oder Ronja Räubertochter - die beliebten Kinderfiguren spielen in diesem Jahr in der Gothaer Stadtbibliothek eine große Rolle. Denn dort wird von März bis Dezember mit einem bunten Programm für Groß und Klein an die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren gedacht.

Für das Team rund um die Bibliotheksleiterin Nicole Strohrmann ist die Idee, ein Astrid-Lindgren-Jahr zu veranstalten, das bisher größte Projekt, was die städtische Einrichtung jemals organisiert hat. Aus diesem Grund hat sie sich auch tatkräftige Unterstützung geholt. Für die Umsetzung des Projektes sind Isabella Schubert und Isabel Both verantwortlich. Sie dachten sich auch ein bestimmtes Logo aus, dass Besucher auf das Lindgren-Jahr aufmerksam machen soll. Das Logo zeigt einen Baum, der für Holz und Papier steht und eine Socke, die über einem Ast hängt. Beide Dinge sind untrennbar mit der Kinderbuchautorin verbunden.

Eröffnet wird das Lindgren-Jahr am 17. März im Beisein des schwedischen Botschafters Per Thöresson mit einem Konzert von Ute und Alban Faust, die das Publikum mit nordischer Musik verzaubern wollen. Bereits einen Tag später findet in der Einrichtung ein Kinder- und Familientag statt.

Auch wenn sich das Programm vorwiegend an Kinder und Jugendliche richtet, kommen die Erwachsenen nicht zu kurz. Dafür sorgen auch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und das Theater art der stadt. Im Mittelpunkt des Lindgren-Jahres steht ein Midsommarfest, das am 1. Juli auf dem Bibliotheksgelände gefeiert werden soll. Zudem ist ein Schweden-Quizabend geplant. „Es wird für jeden etwas dabei sein“, sagt Projektleiterin Isabella Schubert.