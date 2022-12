Mit Bärenschießen und Gänse-Lotto

Am zweiten Wochenende im Advent verwandelte sich die Burg Ohrdruf in eine winterliches Märchenschloss, das viele Besucher des Adventsmarktes in seinen Bann zog. auch am dritten Adventswochenende ist dort Markt.

Gotha. Am dritten Adventswochenende gibt es wieder Weihnachtsmärkte im Kreis Gotha. Wir verraten, wohin ein Ausflug lohnt

Das adventliche Markttreiben geht am kommenden Wochenende im Kreis Gotha in die dritte Runde.

Tradition auf dem Zinzendorfplatz in Neudietendorf

Seit mehr als zehn Jahren ist es in Neudietendorf Tradition, dass am dritten Advent auf dem Zinzendorfplatz zum Weihnachtsmarkt eingeladen wird. Den richten diesmal das Team des Zinzendorfhauses, ortsansässige Vereine und Gewerbetreibende sowie die Neudietendorfer Schulen aus. Eröffnet wird der Markt am Sonntag 11 Uhr.

Hoffest mit „Walnuss-Zwergen“ und Posaunenchor in Grabsleben

Hoffest nennen die Grabslebener ihr Stelldichein im Advent. Das beginnt am Samstag, 10. Dezember, 14.30 Uhr. Die „Walnuss-Zwerge“ des Kindergartens Grabsleben werden gegen 15 Uhr auftreten. Der Mühlberger Posaunenchor setzt das Programm im Drei-Gleichen-Ort mit Adventsmusik fort. Für die Ausgestaltung des Weihnachtsmarkts und die Bewirtung der Gäste wollen Mitglieder der Feuerwehr, der Volkssolidarität und des Kinder- und Jugendclubs Grabsleben sorgen.

Buntes Treiben mit Musik im Pfarrhof in Molschleben

Ein Dorf – ein Weihnachtsmarkt, so heißt es am dritten Advent wieder in Molschleben. Denn das Treiben im Pfarrhof am Sonntag wird wieder von allen ortsansässigen Vereinen organisiert. Los geht es 14 Uhr. Zum stimmungsvollen Abschluss spielt am Abend in der Lichterkirche die Gruppe Dulcimer Folk.

„Eisblumenzeit“, Blasmusik und Funkenspektakel in Bad Tabarz

Der Bad Tabarzer Förderverein lädt am Samstag und Sonntag, 10./11. Dezember, ab 14 Uhr in den Winkelhof ein. Für die Kinder werde an beiden Tagen, jeweils 16.30 Uhr, der Weihnachtsmann kommen und sie bescheren, kündigt die Kurverwaltung an. Wer möchte, kann sich auf Quad-Fahrten mit Weihnachtsmann einlassen. Am Samstag tritt Sängerin Regina Ross mit ihrer „Eisblumenzeit“ auf. Der Trachtenverein, die Mädchen und Jungen des Kindergartens und die Zumba-Kids wollen Gäste aus nah und fern in Weihnachtsstimmung bringen. Am Sonntag tragen Kinder der Bad Tabarzer Gemeinschaftsschule Gedichte und Lieder vor. Die Schmerbacher Blasmusikanten werden am Samstag aufspielen und die Tabarzer Blasmusikanten am Sonntag. Neu im Programm ist diesmal das Bad Tabarzer Bären-Schießen – auf eine Bärenfigur. Sonntagabend sollen feuriger Showtanz und Funken-Spektakel den finalen Höhepunkt setzen.

Winternacht mit Premiere in Luisenthal

Die Luisenthaler richten ihren Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende auf dem Sportplatz aus. Zum Auftakt am Freitag, 9. Dezember, steht eine Premiere an: die erste Luisenthaler Winternacht bricht 18 Uhr mit Aprés-Ski-Musik an. Nach der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Sonnabend 14 Uhr treten der Männergesangsverein, der Kindergarten sowie Posaunenbläser aus Ohrdruf und Luisenthal auf. Am Sonntag wird der Weihnachtsmann auf dem Sportplatz erwartet. Mit einem Weihnachtssingen der Luisenthaler Vereine klingt der Markt aus. Zum Rahmenprogramm gehören Basteln und Weihnachtsbaumverkauf.

Märchentheater und Baumverkauf in Pferdingsleben

Im Waiddorf Pferdingsleben beginnt der Adventsmarkt der Vereine am Sonntag, ebenfalls 14 Uhr, hier aber im Gemeindehof. „Nach zwei Jahren Pause findet unser traditioneller Weihnachtsmarkt wieder wie gewohnt statt“, kündigen die Veranstalter an. Sie wollen unter anderem den Verkauf von Weihnachtsbäumen anbieten, einen Handwerkerbasar und Gänse-Lotto. Auch Märchentheater steht auf dem Plan.

Konzert und Schülerauftritt an der Schenke in Wölfis

Im Musikantendorf Wölfis gibt am Samstag ab 19.30 Uhr im Saal der Gemeindeschenke das Kinder- und Jugendblasorchester zur Einstimmung auf den dritten Advent ein Konzert. Der 16. Wölfiser Weihnachtsmarkt wird am Sonntag gegen 14 Uhr an der Gemeindeschänke eröffnet. 15 Uhr führt Kinder der Grundschule ein Programm auf. Es ist mit „Kekse für den Weihnachtsmann“ überschrieben.