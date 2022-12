Mit Beteiligung aus Kreis Gotha: Apotheker ziehen vor den Landtag

Erfurt. Auch Gesundheitsakteure aus dem Kreis Gotha beteiligen sich an dem angekündigten Protest in Erfurt. Aufgaben und finanzielle Zwänge wachsen den Beteiligten über den Kopf.

Wenn am Mittwochnachmittag Apothekerinnen und Apotheker vor dem Landtag in Erfurt demonstrieren, sind auch Vertreter aus dem Kreis Gotha dabei. Der Thüringer Apothekerverband hatte zudem Vertragsärzte und Zahnärzte aufgerufen, sich „gegen den Raubbau an der ambulanten Gesundheitsversorgung“ stark zu machen. Darauf macht auch Juliane Pürstinger aufmerksam, Apothekerin in Gotha und als Vertrauensapothekerin Bindeglied zwischen ihren Kollegen und dem Landesverband.

Grund für den landesweiten Protest der Gesundheitsakteure sind Honorarkürzungen trotz der hohen Inflation, steigende Betriebskosten, immer mehr Verwaltungsaufgaben und kein ausreichender Handlungsspielraum bei Lieferengpässe.