Mit der Lokomotive namens Gotha fängt alles an

Das unter dem Dach des Föbi-Bildungszentrums existierende Technik- und Geschichtsmuseum setzt die Veranstaltungsreihe „Technikus Carlo lädt ein zur Zeitreise am Sonnabend“ auch im neuen Jahr fort. Die erste Veranstaltung widmet sich am Samstag, 4. Januar, dem Thema „Dampfloks in Gotha“. Dabei stellt der Reichsbahnhauptrat im Ruhestand Klaus-Dieter Erdmann die Entwicklung dieses Verkehrsmittels von den Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit vor. Dazu gehören auch die beiden Lokomotiven mit dem Namen Gotha von 1847 und 1855, die bis heute gern verwechselt werden.

Treffpunkt ist am Samstag, 4. Januar, 14 Uhr am Pförtnerhaus in der Südstraße 15.