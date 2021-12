Mit der Schweizer Tram durchs Gothaer Land

Die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha hat ihre neue Errungenschaft - einen Schweizer Be4/8 Triebwagen, hier bei der Einfahrt zu den Haltestellen am Hauptbahnhof, in Betrieb genommen.

Gotha. Mit einem Schweizer Triebwagen ergänzt die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH ihren Fahrzeugbestand im Liniennetz.

Schweizer Präzisionsarbeit ist ab sofort auf den Gleisen der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH (TWSB) in Stadt und Kreis zu finden. Pünktlich um 13.07 Uhr nahm am Dienstag der Be4/8 Triebwagen vom Gothaer Hauptbahnhof seine Fahrt in Richtung Bad Tabarz auf.

Eigentlich wollten TWSB-Geschäftsführer Karl-Heinz Koch und die Mitglieder des Aufsichtsrates bereits viel früher den ersten von sechs Schweizer Triebwagen auf ihrem Liniennetz fahren lassen, doch die Zulassung Schweizer Wagen in Deutschland habe fast zwei Jahre gedauert.

Das es so lange gedauert hat, habe auch einen Grund. „Diese Bahnen wurden nicht in der EU nach den geltenden Richtlinien und Normen wie Neufahrzeuge gebaut“, sagt Koch. Die TWSB habe daraufhin in Freiburg und Weil am Rhein recherchiert und herausgefunden, dass man das Zulassungsverfahren für Eisenbahnen anwenden kann.

Abstimmungen mit Aufsichtsbehörde und Ämtern

Es gab weitere Abstimmungen mit der Technischen Aufsichtsbehörde, dem Eisenbahnbundesamt und dem Bundesamt für Verkehr der Schweiz, um Rahmenbedingungen festlegen zu können. Die TWSB nahm auch den TÜV Rheinland mit ins Boot. Im vergangenen Jahr wurden erste Anpassungen vorgenommen, Radsatzachsen mit neuen Reifen auf die Spurführung der TWSB ersetzt, Bordrechner, Fahrscheindrucker, Entwerter, Fahrgastinformationssysteme und Funkausrüstungen installiert. „Am 30. November 2021 haben wir endlich die Genehmigung für den Personenverkehr erhalten“, sagt Koch.

Jetzt ist es nun soweit. Die erste Schweizer Bahn ist auf den Gleisen der Thüringerwaldbahn unterwegs. Künftig soll sie auf allen Linien des Gothaer Unternehmens eingesetzt werden. Klaus Rennau, Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt und Qualitätsmanager der TWSB, der den Schweizer Triebwagen am Dienstag durch Stadt und Umland fuhr, zeigte sich begeistert von der Fahrweise der Bahn. Wochen zuvor hatte er die Bahn getestet. „Sie fährt leise und ruckelt nicht so wie die Tatra-Bahnen, die wir im Einsatz haben“, erklärt Klaus Rennau.

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde ist sie auf den Gleisen zügig unterwegs. 59 Sitz- und 152 Stehplätze bietet der Triebwagen. Zudem wurde er barrierefrei umgebaut.

Weitere fünf Schweizer Bahnen sind geplant

Die gelbe Farbe des Triebwagens wurde übernommen und mit blauer Folie ergänzt. Zahlreiche Bahnnutzer, die in den Mittagsstunden an der Haltestelle vor dem Gothaer Bahnhof standen, zückten begeistert ihr Handy, als der Triebwagen einfuhr. Nach dem obligatorischen Banddurchschnitt durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Brychcy und den Aufsichtsratsmitgliedern Matthias Wenzel, Emanuel Cron, Karl-Heinz Koch und Ex-Landrat Konrad Gießmann wurde der Triebwagen in den Linienbetrieb integriert.

Geschäftsführer Koch hofft, dass die Zulassung der anderen fünf Schweizer Bahnen schneller vonstatten geht. Insgesamt hat das Gothaer Unternehmen 15 Tatra-Züge und drei Mannheimer Bahnen im Einsatz. Die sechs Schweizer Trams hatte die TWSB gebraucht gekauft. Auch wenn sie bereits fast 40 Jahre alt sind, bieten sie auf dem Streckennetz ein neues Bild.

Neuer Fahrplan:

Ab 12. Dezember werden alle Linien der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn an den Fahrplan der Eisenbahnen und Busse der Verkehrsgesellschaft Landkreis Gotha angepasst, um die Anschlüsse am Bahnhof Gotha, Reinhardsbrunn und Bad Tabarz zu gewährleisten.

Die Waldbahn verkehrt montags bis freitags im 30-Minuten-, im Gothaer Stadtgebiet im Zehnminutentakt. Alle Fahrpläne: www.waldbahn-gotha.de.