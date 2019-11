Mit einer Stadtlinde beginnt Pflanzaktion in Gotha

„Wir haben die 10.000 geknackt.“ Stolz verkündet das Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit Blick auf die Spendensumme der Aktion „Bäume für Gotha“. Aktuell weise das Konto 11.205 Euro aus. Vor etwa 20 Wochen hatte das Garten-, Park- und Friedhofsamt der Stadtverwaltung das Spendenprojekt ausgelobt. Für 14 der insgesamt 64 Standorte im gesamten Stadtgebiet seien Spenden in unterschiedlicher Höhe eingegangen. „Viele kleine Spenden haben dazu beigetragen“, freut sich Kreuch über die Resonanz. „Das hätten wir gar nicht gedacht.“

Diese Woche sollen die ersten Pflanzungen durchgeführt werden. Am Mittwoch, 27. November, wollen Kreuch und sein Stellvertreter, Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU), mit allen bisherigen Spendern die ersten Bäume pflanzen. In der Bergallee werde eine Stadtlinde gesetzt. Am Donnerstag sollen die anderen gespendeten Bäume folgen: drei Rosskastanien, eine Sommerlinde, ein Spitzahron und eine weitere Stadtlinde.

Kritisches merkt Eckehard Kreibe dazu an. Er wünscht sich langfristige Pflege von Neuanpfanzungen und Kontrolle, dass die jungen Bäume nicht ungeschützt stehen. Auf einer Streuobstwiese im Wolfsgrund am Fuße des Krahnbergs sind jetzt zahlreiche Bäume durch Verbiss beschädigt worden. „Die gehen ein“, sagt Kreibe. Kreibe ist zwar nur ein Rand-Gothaer, er kommt aus Remstädt, doch als Jägersmann streift er fast täglich auch durch die Gothaer Flur. Schon als Junge habe er Bäume und Büsche angepflanzt. Seit seiner Kindheit verfolgt der heutige Rentner, was sich in Wald und Flur bewegt und heranwächst.

Auf der Streuobstwiese im Wolfsgrund trug die Stadt Gotha mit Zwischenpflanzung zur Erneuerung des Bestandes bei. Die Stämmchen wurden auch mit Draht und Pfählen gegen Verbiss geschützt. Der Schutz ist aber inzwischen verwittert. Freie Rindestellen wurden jüngst von Schafen und Ziegen abgeschält. „Die Bäume gehen ein“, sagt Kreibe. Darunter seien zwar auch Eschen, die nicht auf eine Streuobstwiese gehörten, aber für so einen Baum zahle man in Gotha tausend Euro. „Und hier wird nicht danach geguckt“, ärgert er sich.

Mit Drahtschutz hätte der Verbiss vermieden werden können. Es gebe viel Gewese wegen des Erhalts der Umwelt, aber hier sehe keiner nach dem Rechten. Kreibe führt das Beispiel Remstädt an. Auch dort gebe es Pflanzaktionen. Zu besonderen Anlässen setzen Bürger am Mittweg Obstbäume. So sei im Laufe mehrerer Jahre die Ehrenbaumallee gewachsen. Auch dort tragen Spender mit einem Obolus zu den Pflanzungen bei, den Rest steuere die Gemeinde dazu bei. Und der Bestand werde gepflegt. Ähnlich hatte die Stadt auch mit der Hochzeitsallee verfahren. Zwar gab es dort auch immer mal Rückschläge, durch Sachbeschädigungen oder weil Bäume nicht angegangen waren, doch inzwischen sind sichtbare Baumreihen entlang des Weges zwischen Sundhausen und dem Schmalen Rain gewachsen. Gleiches soll sich mit der „Bäume für Gotha“ fortsetzen – geschützt und gepflegt.

Über Baumstandorte und jeweilige Baumnummern, geeignete Baumarten sowie Spendenmodalitäten gibt es Informationen mit einer Standortkarte auf der Internetseite der Stadtverwaltung www.gotha.de.