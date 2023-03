Mit Geschwindigkeit durchs Netz

In Emleben wurden jetzt weitere 50 Haushalte an das schnelle Datennetz angeschlossen.

Rund 50 Haushalte in der Gemeinde Emleben werden in Zukunft noch schneller im Netz surfen können. So will die Telekom ihr Netz in Emleben weiter ausbauen. Bereits jetzt können schon 250 Haushalte die schnellen Anschlüsse nutzen. Wie Unternehmenssprecher Georg von Wagner bestätigt, habe sich gezeigt, dass Homeoffice und Homeschooling besser laufen, wenn mehr Geschwindigkeit vorhanden ist. Die Kunden verfügen nun über einen schnellen Anschluss für Streaming, Gaming und Filme. Beim Heraufladen gibt es 40 Mbit/s statt 10 Mbit/s bei einem herkömmlichen VDSL-Anschluss. Das spare Zeit beim Verschicken von großen Datenmengen. Dafür baute die Telekom neue Systemtechnik ein, die für höhere Bandbreiten sorgt.