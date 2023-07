Mit Gipfeltour und Ortsspaziergang Bad Tabarz erkunden

Bad Tabarz. Zwei Veranstaltungen laden in dieser Woche ein, Bad Tabarz und seine Umgebung kennenzulernen.

Chancen, die Inselsbergregion um Bad Tabarz zu erkunden, gibt es in dieser Woche. Am Donnerstag, 27. Juli, 10 Uhr, startet an der Tourist-Information in Bad Tabarz (Reinhardsbrunner Straße 39) die geführte Gipfel- und Aussichtstour.

Den schönsten Wanderweg Deutschlands geführt erkunden

Der offiziell schönste Wanderweg Deutschlands führt vier Stunden lang erst zur Schutzhütte Zimmerberg, von wo aus man Bad Tabarz von oben betrachten kann. Über den Kammweg des Zimmerberges gelangt die Gruppe zur nächsten Aussichtsstelle: dem Fuchsstein, der mit der Sicht auf gegenüberliegende Berge zum Verweilen einlädt. Durch dichten Wald geht es weiter bis zur Anhöhe des Gickelhahnsprungs, dem Hirschstein und über den Roten Turm zum Aschenbergstein. Dort gibt es den Rundumblick über den Lauchagrund und die Berge. Nach diesem Gipfel geht es leichten Fußes bergab zur Märchenwiese. Auf dem Spindlerplatz lässt sich zum Abschluss eine Thüringer Bratwurst genießen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro und ist für Kurkarteninhaber frei. Vorausgesetzt sind wander- und wetterfeste Kleidung und robuste Wanderschuhe. Zudem sollte Verpflegung mitgenommen werden.

Am Samstag, 29. Juli, wird um 10 Uhr zu einer Ortsführung in Bad Tabarz eingeladen. Mit einem Rundgang durch den Ort, Erklärungen und Anekdoten soll eine Vorstellung davon vermittelt werden, wie das Leben in Bad Tabarz im 19. Jahrhundert war und zu dem wurde, was es heute ist. Los geht es am Kukuna (Lauchagrundstraße 12a). Die Ortsführung findet jeden Samstag statt.

Anmeldung für beide Veranstaltungen unter Telefon: 036259/5600 oder E-Mail:info@tabarz.de.