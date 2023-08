Mit Lok Brigitte um die Insel in Günthersleben

Günthersleben. Die Eisenbahn des Geschichtsvereins wird zur Attraktion beim Kinder- und Sommerfest der Gothaer Linken in Günthersleben.

Wenn die Eisenbahn nicht zum Kinder- und Sommerfest der Linken nach Gotha kommen kann, kommt der Kreisverband nach Günthersleben. Die Genehmigungen für Fahrten in Gotha waren ausgeblieben, und so feierten die Gäste, darunter Ministerpräsident Bodo Ramelow, am Dienstag auf der Insel in Günthersleben. Bei Lokführer Joachim Baier mitgefahren sind Greta Wolf, Theodor Neumann, Emma Reich und Heidrun Meyer. Daneben stehen Doris Wiegand und Harald Roth vom Linken-Kreisverband.