Mit Mundschutz im Gothaer Affenhaus

Gotha. Im Tierpark ist trotz andauernder Pandemie beinah wieder alles beim Alten -- zur Freunde von Leiterin Anett Engelhardt: „Nachdem unsere Gäste anfangs etwas zögerlich waren, ist der Tierpark jetzt wieder gut besucht.“ Die virus-bedingten Schließungen und Begrenzungen konnten größtenteils aufhoben werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Absperrung am Spielplatz des Tierparks ist verschwunden. Besonders an den wieder freigegebenen Spielgeräten liege es, dass der Tierpark mehr Familien als zuvor anzieht, glaubt Anett Engelhardt. Bis zu 1000 Besucher zähle man an guten Tagen. Einholen könne man den Verlust durch die wochenlange Schließung in diesem Jahr jedoch nicht, weiß die Leiterin.

Das Leitsystem auf dem Geländewird weiter beibehalten

Auch den Wolfshügel, von dem aus man auf das Gehege der Raubtiere blickt, können Tierparkbesucher nun wieder erklimmen. Zuvor waren die Wege einfach zu schmal, um den gebotenen Abstand einzuhalten, so Engelhardt. Die Abstandsmarkierungen und das Leitsystem durch den Park bleiben derweil erhalten. Am vergangenen Wochenende hat zudem die Gastronomie im Park den Betrieb wieder aufgenommen.

Während Mundschutz für Besucher keine Pflicht ist, gehen die Tierpark-Mitarbeiter auf Nummer sicher, vor allem im Umgang mit Affen und Raubtieren. Im April machte der New Yorker Zoos Schlagzeilen mit der Corona-Infektion eines Tigers. Wie das passieren konnte, kann sich Anett Engelhardt kaum erklären. „Affen haben schon eher eine höhere Infektionsgefahr. Sie reagieren ähnlich wie Menschen auf Krankheiten“, erklärt sie. „Sie zeigen, wenn sie erkältet sind.“

Gründliche Hygieneist für Tierpfleger Routine

Auch sogenannte Grüne Paviane, wie dieser, sind im Gothaer Tierpark zu Hause. Foto: Lutz Ebhardt

Die Affen im Gothaer Tierpark haben ausschließlich zu den Tierpflegern und erfahrenen Auszubildenden Kontakt. „Wann im Affengehege welcher Schieber geöffnet und geschlossen wird, da braucht man schon Routine“, sagt Anett Engelhardt. Seit sich der Coronavirus ausbreitet, werde noch einmal genauer auf den Abstand zwischen Tier und Pfleger geachtet. Zu nahem Kontakt komme es jedoch in der Regel nicht. Zur Säuberung des Geheges etwa werden die Affen immer in ein anderes Abteil gesperrt. Gründliche Hygiene vor und nach solchen Arbeitsschritten sei für die Tierpfleger Routine, sagt Anett Engelhardt. Dennoch ist sie erleichtert, dass die Infektionszahlen im Landkreis Gotha inzwischen zurückgehen und ein weitgehender gänzliche Wegfall der Beschränkungen näher rücken könnte. „Im warmen Gehege mit Mundschutz zu arbeiten, ist für die Tierpfleger schon sehr unangenehm“, sagt sie.

Vier Affenarten leben Gothaer Tierpark: Mohrenmakaken, Rhesusaffen, Grüne Paviane und die Husarenaffen. Im Zoo können manche Arten bis zu 30 Jahre alt werden. Das sei eutlich älter als in der Wildnis. Statt an Infektionen sterben sie jedoch meistens an Altersschwäche, erklärt die Tierparkleiterin.

Wegen einem Nierenleiden musste kürzlich Tiger Primus eingeschläfert werden, der in diesem Jahr 20 Jahre alt geworden wäre. „Er hat sich vor Schmerzen am Boden gerollt“, erinnert sich Anett Engelhardt. Der Verlust habe die Pfleger hart getroffen, die es sich nicht nehmen ließen, sich persönlich von Primus zu verabschieden.

Inzwischen stecken der Tierpark und dessen Förderverein mitten in der Suche nach einem neuen Tiger. „Er sollte in etwa im selben Alter sein wie unser zwölfjähriges Weibchen“, sagt sie. Sei die Suche erfolgreich, dürfe sogar auf Nachwuchs gehofft werden.