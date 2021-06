Waltershausen. Ein Opelfahrer musste seine „Reise“ zu Fuß fortsetzen, nachdem er auf die Polizei getroffen war.

Angetrunken am Steuer seines Opels hat die Polizei am Montag gegen gegen 19.25 Uhr einen 49-Jährigen erwischt. Die Beamten kontrollierten ihn in der Ibenhainer Straße in Waltershausen. Weil er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein Atemalkoholtest gemacht. Dieser zeigte 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.