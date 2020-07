Im Meister-Eckhart-Haus in Wangenheim: Projektleiter und Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle

Wangenheim: Mit Rad auf Spuren des Mystikers

Ins Meister-Eckhart-Haus in Wangenheim kehrt nach der Corona-Zwangspause langsam wieder Leben ein. Zuerst geschieht das aber mit Veranstaltungen auswärts. Am 11. Juli steht dazu eine Radtour auf dem südlichen Abschnitt des geplanten Meister-Eckhart-Radpilgerweges auf dem Programm. Sie führt rund um Tambach-Dietharz und die ehemalige Burg Altenfels, die mit der Kinderzeit des Mystikers Meister Eckhart im Zusammenhang steht. Treffpunkt ist Samstag um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Klosterruine Georgenthal. Getränke und Picknick sollten mitgebracht werden, empfiehlt Pfarrer Ralf Kühlwetter-Uhle von der Emmaus-Gemeinde.

Das Jahresprogramm des Meister-Eckhart-Hauses Wangenheim werde unter anderem mit Yoga für Männer sowie mit einem Gitarrenkonzert mit Andreas von Wangenheim (Hochschule für Musik Luzern) am Sonntag, 6. September, 17 Uhr in der Trinitatiskirche Wangenheim fortgesetzt.

Informationen unter Telefon: 036255/802 85 39 und unter www.meister-eckhart-weg.de