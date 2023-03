Mit Schokolade das Leben versüßen

Waltershausen. Thomas Anacker hat vor zehn Jahren in Waltershausen eine kleine Schokowelt aufgebaut.

Eine kleine Welt aus Schokolade hat sich Thomas Anacker in Waltershausen geschaffen. In der Schokoladenküche stellt er selbst gemachte Pralinen und Kreationen her. Der Chocolatier bezeichnet es als Bean-to-bar-Schokolade, was so viel bedeutet, wie „von der Kakaobohne bis zur Tafel“. In Deutschland wächst die Zahl der kleinen Manufakturen, die Schokolade noch handwerklich und in kleinen Mengen herstellen. Mittlerweile kann Thomas Anacker bereits auf ein zehnjähriges Geschäftsbestehen zurückblicken. Grund genug für die Industrie- und Handelskammer Erfurt, dies mit einer Ehrenurkunde zu würdigen.

„Ich esse sehr gerne Pralinen, doch schmecken sie alle gleich und sind süß“, erzählt Thomas Anacker. So kam er auf die Idee, Pralinen selbst herzustellen. Verwendet werden nur hochwertige Bioprodukte, zum großen Teil aus der Region, außer der Kakaobohnen. „Ich produziere keine Massenware, sondern nur eine bestimmte Menge“, so Anacker. Seine Kunden schätzen die Pralinenvielfalt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Kakaobohnen sind der Rohstoff für die Schokoladenträume, die Thomas Anacker in seiner Schokowelt zaubert. Foto: Conny Möller

Vor zehn Jahren hat Thomas Anacker das kleine Fachwerkhaus in der Waltershäuser Hauptstraße erworben und umgebaut. Erbaut wurde das Haus Mitte des 17. Jahrhunderts. Im Erdgeschoss wurde ein kleiner Verkaufsladen eingerichtet. Hier kann der Schokoliebhaber zwischen 15 verschiedenen Pralinensorten wählen. Daneben finden sich Schokotafeln mit Salzpistazien, Cranberrys oder Nüssen. Auch fairgehandelter Kaffee oder Ruby-Schokolade ist im Regal zu finden.

Folgt man einer engen Holztreppe nach oben, dann taucht man ein in das Reich des Chocolatiers. Hier entstehen in den Abendstunden und am Wochenende neue Ideen. In seiner Schokoküche lässt der Schokokünstler aus Kakao, Milch, Mandeln, Nüssen, Fruchtaromen sowie Rohzucker verschiedene Süßigkeiten entstehen. „Für mich steht die Qualität im Mittelpunkt und keine Massenware“, sagt Thomas Anacker. Gegenwärtig steht das Osterfest vor der Tür. Auch hier wird der Kunde fündig.

Mit Hilfe einer Spritztüte füllt der Chocolatier die Nougatmasse in die erkalteten Schokoladenformen für die Pralinen. Foto: Conny Möller

Von seinen selbst hergestellten Pralinen profitieren nicht nur die Waltershäuser Bürger vor Ort, sondern auch im Landkreis Gotha. So sind Unternehmen vor geraumer Zeit schon auf die Schokowelt aufmerksam geworden, denn Anacker bietet auch Pralinensemimare an. Hier lernen Schokoliebhaber, wie man zu Hause selbst Pralinen herstellen kann.