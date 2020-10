Der Schnupfen ist eine oberflächliche Entzündung der Nasenschleimhaut. Sein trockenes Vorstadium ist geprägt von Niesen, Husten, Kribbeln in der Nase, Kratzen im Rachen, teilweise auch von Kopfschmerzen und ansteigender Temperatur, also einem allgemeinen Krankheitsgefühl mit Abgeschlagenheit, Unlust und Müdigkeit.

Darauf folgt meist wässriger Nasenausfluss. Später ist die Nase mit schleimig-eitriger Sekretion aus einer bakteriellen Superinfektion verstopft, was das Geruchs- und in aller Regel auch das Geschmacksempfinden stört. Ein normaler Schnupfen dauert etwa acht bis 14 Tage, wenn sich keine Komplikationen etwa in der Nasennebenhöhle oder dem Mittelohr ergeben.

Um das zu verhindern, empfiehlt sich das Inhalieren von Dämpfen etwa aus einem halben Liter Wasser mit 20 bis 30 Tropfen Eukalyptusöl, am besten abends, wenn man nicht mehr nach draußen geht. Man kann auch ätherische Öle zusammen mit 30 Tropfen Eukalyptusöl oder Teebaumöl in eine Schale mit Wasser träufeln. Dann erfüllen die Dämpfe den Raum, was das Atmen erleichtert.

Helfen können auch ansteigende Fußbäder in einem Eimer oder in der Badewanne, die mit lauwarmem Wasser beginnen. Dann wird die Temperatur allmählich auf 40 Grad erhöht. Schließlich werden die Füße gut abgetrocknet. Man zieht dicke, warme Strümpfe an.

Hilfreich ist auch heißer Tee aus Holunder, Lindenblüte oder Melisse mit etwas Honig vor dem Schlafengehen sowie der Verzehr von Obst und Gemüse, das reich an Vitamin C ist, wie Kiwi, Orange, Paprika und Sauerkraut. Auch Kopflichtbäder, Schwitzprozeduren, Nasentropfen zum Abschwellen, leichte Fiebermittel wie Paracetamol oder ASS können eingesetzt werden.

Wenn sich Komplikationen einstellen und das Fieber 38 Grad erreicht, muss vor allem bei Kindern und Patienten mit chronischen Leiden der Arzt gerufen werden. Es gibt auch eine allergische Rhinitis, die chronisch werden kann und ärztlich versorgt werden muss.

Der Volksmund sagt scherzhaft, dass Schnupfen mit Arzt acht Tage dauert und ohne Arzt eine Woche.