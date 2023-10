Gothas neuer Ehrenbürger: Alle sollten „Brotberuf“ erlernen

Mitglieder der Gothaer Hochseilgruppe Geschwister Weisheit zeigten während der Festveranstaltung zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Rudi Weisheit ihr Können. - Natalia am Ring.

Gothas Stadtschreiber Thomas A. Herrig über Rudi Weisheits Ernennung zum Gothaer Ehrenbürger.

„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“ Dieser von Karl Valentin stammende Ausspruch bringt mich gerade in die Bredouille. Denn ich hatte mir vorgenommen, hier und jetzt als Erster über zwei Erlebnisse zu schreiben, die mich in dieser Woche in Gotha am meisten bewegt haben: 1. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Rudi Weisheit und 2. die Goldberg-Variationen, interpretiert von Elena Metelskaya. Was das Problem ist? Beide „Events“ wurden in dieser Zeitung schon umfangreich besprochen und gebührend gewürdigt.

Heißt das nun, man darf sie nicht noch einmal loben, die Leistung nicht ein zweites Mal hervorheben? Doch, das darf man! Zumindest als Stadtschreiber, das entscheide ich jetzt gemeinsam mit Karl Valentin. Also: Gotha hat einen neuen Ehrenbürger, einen Mann, der die höchste Auszeichnung der Stadt mehr als verdient hat, das wurde beim beeindruckenden Festakt im Kulturhaus sehr deutlich.

Artist plädiert für Ausbildung

„Ich freue mich und bin stolz, dass ich den Namen meiner Heimatstadt Gotha hinaus in die Welt tragen konnte“, erklärt ein sichtlich gerührter Ehrenbürger auf der Bühne. Was mich dabei besonders gepackt hat, war auch ein kurzer Nebensatz aus einer Laudatio: Rudi Weisheit hat darauf bestanden – aber ebenso ermöglicht –, dass alle Kinder immer zusätzlich einen sogenannten „Brotberuf“ erlernt haben.

Gute Voraussicht, möchte man ihm heute anerkennend zurufen, denn noch ehe er es selbst vielleicht hätte ahnen können, hat dieser enorme, wenn auch mit persönlichen Entbehrungen verbundene, Kompetenzzuwachs der Familie in schwierigen Zeiten dabei geholfen, ihre Artisten-Tätigkeit aufrecht erhalten zu können.

Ein Abend bei Bach-Kompositionen

Stadtschreiber Thomas A. Herrig <span class="bold"><strong>Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. </strong></span> Foto: Wieland Fischer

Und so zeigt sich wiederum: Erfolg ist kein Zufall, hat oft mit Durchhaltevermögen und hier besonders – Sie verzeihen mir das Wortspiel – mit Weisheit zu tun. Chapeau vor einer Lebensleistung, die absolut außergewöhnlich ist, und einer Familie, die nun in sechster Generation zusammen lebt, arbeitet, sich gegenseitig unterstützt.

Und jetzt ging es für mich zu einem weiteren Hochseilakt, denn im Löfflerhaus gab es dann, am selben Tag, noch eine zusätzliche Gipfelleistung: Elena Metelskaya präsentierte ihrem begeisterten Publikum ein Großmeisterwerk der Klavierliteratur, die Bach’schen Goldberg-Variationen, erstmals gedruckt im Jahr 1741. Und das so intim und mitternächtlich-träumend, dass wir alle dort ihren persönlichen Aufstieg, über die weißen und schwarzen Tasten, die hochverschlungene, feinsinnige Komposition Bachs, gebannt verfolgen konnten.

Wir erreichten schließlich, mit viel Gefühl und liebevoll geführt, den pianistischen Gipfel, während sich draußen erste Regentropfen auf die Fensterscheiben setzten, vielleicht ebenso ergriffen. Eine tiefe, klangliche Unmittelbarkeit. Und als ich nun leichtfüßig nach Hause schlenderte, nach so einem kulturgefüllten Tag in Gotha, bildete sich in meinem Kopf bereits begeistert eine Überschrift für diesen Text. Und eine Würdigung, auf die ich hier keinesfalls verzichten konnte – oder wollte. Sie sehen es mir nach.

Mehr Kolumnen des Gothaer Stadtschreibers: