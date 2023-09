Mobilfunknetz im Landkreis Gotha weiter ausgebaut

Gotha. Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erweitert.

Die Mobilfunkversorgung im Landkreis ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erweitert. Die Standorte stehen in Hörselberg-Hainich und Laucha, so das Unternehmen weiter.

Der Bedarf an Bandbreite nehme um rund 30 Prozent pro Jahr zu. Die Telekom betreibe im Landkreis 61 Standorte. Bis 2025 sollen 16 Standorte hinzukommen. An 26 Funkmasten seien Erweiterungen geplant.