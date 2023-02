Mönchelstraße in Gotha wird halbseitig gesperrt

Gotha. Ein Hausneubau erfordert Verkehrsbehinderungen in Gotha, die bis August andauern sollen.

Für einen Hausneubau wird die Mönchelstraße auf Höhe der Hausnummer 30 für mehrere Monate halbseitig gesperrt. Laut Stadtverwaltung soll die Sperrung am Dienstag, 14. März, beginnen und voraussichtlich am 1. August aufgehoben werden. Der südliche, an das Baugrundstück angrenzende Gehweg wird gesperrt, der Fußgängerverkehr muss auf den nördlichen Gehweg ausweichen. Das Parken in diesem Bereich ist für die Zeit der Baumaßnahme nicht möglich.