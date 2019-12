Montessori-Kinder kehren zurück in ihr Gothaer Domizil

Groß war der Schreck am Morgen des 2. September, als festgestellt wurde, dass das gesamte Erdgeschoss und der Keller des Montessori-Kinderhauses in der Sonneborner Straße in Gotha unter Wasser standen. Das ist nun vorbei. Seit Montag können die Kindergruppen ihr angestammtes Domizil wieder nutzen.

Monatelang war eine Betreuung im Kinderhaus nicht möglich. So galt es, vier Kindergruppen zunächst in anderen Kindergärten der Stadt Gotha unterzubringen und dort durch ihre Bezugserzieher betreuen zu lassen. Viele der Eltern ermöglichten es, ihre Kinder während der ersten zwei Wochen nach dem Wasserschaden anderweitig wie beispielsweise bei den Großeltern zu betreuen. Nach kurzer Suche konnte die Stadt ein Ausweichobjekt für den Betrieb des Kindergartens gefunden werden. Dort wurden seit 16. September die Gruppen „Waldwichtel“ und „Regenbogenkinder“ in der Staatlichen Grundschule „Peter Andreas Hansen“ untergebracht. Für die Mädchen und Jungen begann dort das Abenteuer „Kindergarten in der Schule“, dass ihnen besonders gut gefallen hat.

In der Zwischenzeit nahmen die Bauarbeiten am Kinderhaus Fahrt auf, die jetzt ihr Ende fanden. Nichts ist von dem Wasserschaden mehr zu sehen. Die Kindereinrichtung in der Sonneborner Straße steht jetzt in ihrer Gesamtheit wieder voll der Nutzung zur Verfügung. Darüber freuen sich nicht nur die Kinder des Montessori-Kinderhauses, sondern auch die Eltern und die pädagogischen Mitarbeiterinnen, aber vor allem die Leiterin des Kinderhauses Uta Gelhaar. In den vergangenen Wochen wurden wieder Kisten gepackt, Möbel gerückt, neue Möbel aufgebaut und auch die vorweihnachtliche Dekoration wurde angebracht. Nach 14 Wochen Bauzeit konnten die Kinder schließlich am Montag, 9. Dezember, wieder in ihr Montessori-Kinderhaus einziehen. Der Träger Stadt Gotha bedankt sich nochmals bei allen, Eltern und Kindern, Mitarbeitern im Kindergarten und in der Verwaltung, bei den beauftragten Bauunternehmen, für das allseitige Verständnis und die Einhaltung der Bauzeit.