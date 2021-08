Moped bleibt an Auto hängen: Ein Verletzter - Einbrecher stehlen für Tausende Euro Elektronik aus Vereinsheim

Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Zeugen nach Frontalcrash gesucht

Am 31.07.2021 ereignete sich gegen 21.55 Uhr auf der L1028 ein Verkehrsunfall. Ein BMW geriet bei Tambach-Dietharz in Richtung Georgenthal auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW einer 34-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Möglicherweise befanden sich Fahrer hinter einem der beiden Fahrzeuge und können Hinweise zum Fahrer des BMW geben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0175793/2021) zu melden.

Moped bleibt an Auto hängen: Ein Verletzter

Am Montag kam es gegen 5.10 Uhr in der Kindleber Straße in Gotha zu einem Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Mann war mit dem Moped aus Richtung Hersdorfstraße kommend stadtauswärts unterwegs, als er an einem PKW, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war, hängen blieb und stürzte. Er musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0200023/2021) entgegen.

Einbrecher im Vereinsheim: Elektronik für Tausende Euro gestohlen

Unbekannte verschafften sich am Sonntag zwischen 0 Uhr und 8.45 Uhr Zugang zu einem Vereinsheim in der "Drei-Gleichen-Straße" in Neudietendorf. Die Täter entwendeten Unterhaltungselektronik sowie Lebensmittel in einem Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 200 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0199655/2021) zu melden.

