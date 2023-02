Mord in Finsterbergen: Krimilesung im Kurcafé

Finsterbergen. Gregor Heidbrink stellt seinen neuen Kriminalroman über den Kurort vor. Wer dabei sein will, sollte Tickets reservieren.

Seinen Kriminalroman „Finsterbergen 1943“ stellt Gregor Heidbrink am Freitag, 3. März, 20 Uhr, in Finsterbergen vor und eröffnet damit im Kurcafé Göthel die 14. Lesesaison. Tickets in begrenzter Zahl gibt es im Café.

Das Buch dreht sich um den Tod der Dorfschönheit Ännchen, der von zwei Ermittlern aus Weimar untersucht wird. In diesem Kriegssommer sollen die Ermittler den Mord untersuchen, bevor er die Moral im Dorf untergräbt. In dem Kurort wimmelt es zu dieser Zeit vor landverschickten Kindern und ausländischen Zwangsarbeitern. Hinzu kommen Lehrer Huthgang und seine HJ-Truppe, der „entartete“ Künstler Orelli, der ätherbenebelte Zahnarzt Dielenschneider.