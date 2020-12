Morgenrot bei Bufleben

Sagt der Wetterbericht sowohl Wolken wie auch etwas Sonnen voraus, kann man wie kürzlich bei Bufleben am Sportplatz ein solches Morgenrot beobachten. Im Winterhalbjahr ist es dazu nicht einmal erforderlich, übermäßig früh aufzustehen. Selbst kurz nach acht Uhr steht die Sonne im Osten noch tief genug, die Wolkenformationen "von unten" zu beleuchten und sie deshalb so glutrot scheinen zu lassen. Gestern ließt die Freude am Wetter im Landkreis aber zu wünschen übrig. So berichtet die Feuerwehr Ohrdruf von Einsätzen im Schlosspark und am Halbmondsweg infolge von Sturmschäden.