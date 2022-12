Moses zieht in Gotha ins ehemalige Kaufhaus Adler um

Gotha. Eigentümerfamilie Wittenberg verspricht sich Einsparungen bei den Energiekosten am künftigen Standort

Das Gothaer Kaufhaus Moses will ins ehemalige Adler umziehen. Von April 2023 an werde es das neue Moses-Stammhaus in Gotha sein. Der Umzug von der Erfurter Straße in das Gebäude gegenüber der Hauptpost und an den Anfang der Gothaer Fußgängerzone sei beschlossene Sache, kündigt Geschäftsleiter Robert Luhn an. Er habe sich durchaus einen Verbleib am gegenwärtigen Standort vorstellen können, erklärt Luhn, aber das Haus sei in die Jahre gekommen. Das Adler-Gebäude sei energietechnisch auf einem völlig anderen Niveau. Dort lasse sich ungefähr zwei Drittel der gegenwärtig verbrauchten Energie einsparen.

Die ehemalige Adler-Filiale in Gotha war Ende November 2021 neben Jena einer von zwei Standorten in Thüringen, die nach der Insolvenz der Modekette hatte schließen müssen. Das Gebäude steht seither leer.

„Der Standortwechsel sei kalkulatorisch „ein erheblicher Brocken“, sagt Luhn. Außerdem gebe es 55 Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage und weitere Stellplätze rund ums Haus.

Das alte Moses soll es bis Ende Mai 2023 geben

Die Eigentümerfamilie Martina und Norbert Wittenberg sehe den Umzug positiv. Er habe moderne Ideen über die Zukunft von Kaufhäusern und sehe im reinen Onlinehandel keine bedrohliche Konkurrenz, so Norbert Wittenberg. Beratung beim Einkauf sei nicht ersetzbar, ist er überzeugt.

Bis zur Neueröffnung müssten noch eine Reihe von Umbauten vorgenommen werden. Luhn ist sich sicher, dass alles gutgehen werde. Auch wenn das Adler etwas kleiner sei als das alte Haus, würden keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Das alte Moses werde es bis Ende Mai 2023 geben. Ab Februar starte dort ein umfangreicher Räumungsverkauf.