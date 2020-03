Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradfahrer schwer verletzt

In der Oststraße kam es am Donnerstag gegen 16.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17-Jährigen Motorradfahrer und einem Audi. Der 35-jährige Audi-Fahrer hatte beim Abbiegen nicht auf den entgegenkommenden Motorradfahrer geachtet, heißt es in der Polizeimeldung. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt worden. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden.

