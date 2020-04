Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Motorradunfall bei Drei Gleichen und Moped-Diebstahl in Eschenbergen

Drei Gleichen: Unfall mit Motorrad

Zwischen Röhrensee und Mühlberg stürzte am Sonntagnachmittag eine 39-jährige Mottoradfahrerin und verletzte sich schwer. Sie war in Richtung Röhrensee unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der der Fahrbahn ab und in einem Feld zum Stehen.

Eschenbergen: Motorroller gestohlen

In der Nacht zu Sonntag stahlen bisher Unbekannte einen roten Roller der Marke Kymco von einem Grundstück in der Hauptstraße von Eschenbergen (Landkreis Gotha). Zwei Vogelhäuschen nahmen sie auch noch mit. Den Wert des Rollers schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Sie sucht nun Zeugen der Tat. Telefon: 03621/781124.

Hörselgau: In Keller eingebrochen

Gleich in vier Keller brachen Unbekannte in Hörselgaus Straße des Friedens in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein. Dabei nahmen sie eine Makita Bohrmaschine und Zubehörkoffer sowie eine Drohne mit. Zeugenhinweise an Telefon: 03621/781124.

Crawinkel: Geschwindigkeitsmessen

100 Kilometer pro Stunde sind auf der Bundesstraße 88 zwischen Ohrdruf und Crawinkel erlaubt. Daran hielten sich am Freitag fünf Personen nicht, wie die Polizei bei einer Geschwindigkeitsmessung feststellte. Der Schnellste raste mit 154 Kilometern pro Stunde an der Messstelle vorbei und kann nun mit einem Fahrverbot rechnen.

