Mühlberg: Defibrillatoren an Feuerwehren gespendet

Die Übergabe einer großzügigen privaten Spende war es, die am Montag Christian Kronfeld und Holger Schulz auf der Geberseite, Bürgermeister Jens Leffler (CDU), Ortsbrandmeister Christoph Hallmann, denn Mühlberger Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Friedrich Dübner und Sandro Michalke als Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Günthersleben zusammengebracht hat. Die Wehren der beiden Ortschaften der Gemeinde Drei Gleichen erhalten je einen automatisierten externen Defibrillator (AED) im Wert von je rund 3000 Euro. Diese beiden Wehren verfügten bisher nicht über so ein Gerät, die Wechmarer habe schon eines, so eine der Begründungen für das Engagement von Kronfeld und Schulz. Beide kennen die Situation aus gleich zwei Perspektiven. Schulz wohnt in Mühlberg, Kronfeld in Günthersleben. Holger Schulz hat selbst 15 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und ist nun seit 12 Jahren als Vertreter für Medizinprodukte unterwegs. Christian Kronfeld ist gemeinsam mit Sebastian Sommerfeld Firmeninhaber und Geschäftsführer des Rettungsdienstes Schmolke. Die AED, im Angebotsspektrum Geräte der oberen Preisklasse, sollen die Zeitlücke zwischen Eintreten eines Kammerflimmerns oder Herzstillstandes und dem Eintreffen des Rettungsdienstes schließen. Die Freiwillige Feuerwehr sei weil näher am Ort des Geschehens stationiert meist schon vor dem Rettungsdienst da. Das automatisierte Gerät könne auch ein Laie bedienen, da die Vorgehensweise aus dem Gerät selbst erklärt wird. Dennoch boten die Spender an, im Frühjahr soweit es die Pandemie-Bestimmungen dann gestatten die Freiwilligen Feuerwehrleute im Umgang mit dem Gerät zu schulen. Ortsbrandmeister Hallmann betonte anlässlich der Übergabe, die handlichen AED seien gegebenenfalls auch für die Feuerwehrleute selbst wichtig, falls Atemschutz-Geräteträger im Einsatz Probleme bekommen, auch wenn üblicherweise bei Brandeinsätzen über den Landkreis auch immer ein Rettungswagen mit geordert werde. Die Geräte werden voraussichtlich auf dem Fahrzeug der jeweiligen Wehr mitgeführt, das bei jedem Einsatz dabei ist.