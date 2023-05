Zum Picknick des Vereins „historisches Landleben" an den Streuobstwiesen in Schwabhausen überreichte der Anglerverein Mühlberg eine Spende in Höhe von 1415 Euro an die Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt". Links Marco Kehr, rechts Mario Minning, in der Mitte Rico Heinemann, Vorsitzender der Bürgerinitiative.