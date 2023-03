Mühlberger Störche sind zurück

In Mühlberg richten sich wieder Störche auf dem Schlot neben der Reitanlage Schack wieder ein.

Mühlberg. Der Nestbau gestaltet sich auf dem Schlot der Landfleischerei neben der Reitanlage Schack schwierig.

Auf dem Schlot der Landfleischerei neben der Reitanlage Schack in Mühlberg hat sich wieder ein Storchenpaar eingefunden und besetzt die Nisthilfe. Hier klappern sie in typischer Haltung eifrig mit den Schnäbeln. Allerdings gestaltet sich der Nestbau bei stark böigem Wind und wechselhaftem Wetter mit Regen und Schnee für die Vögel schwierig. Die Plastikfolien zeigen, aus welcher Richtung die steife Brise dort oben bläst. In den vergangenen Tagen wurde der begehrte Platz gar von vier Störchen angesteuert. Eventuell waren auch die Jungvögel des vergangenen Jahres mit eingetroffen und suchten jetzt nach einem Platz zum Nisten.