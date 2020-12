Mühlberger Straße in Wandersleben weihnachtlich erleuchtet

Einer bereits viele Jahre bestehenden Tradition folgend erfreuen seit kurzem wieder in vielen Farben beleuchtete Bäume und Büsche und weitere Installationen in der Mühlberger Straße der Drei-Gleichen-Ortschaft Wandersleben die Augen von Spaziergängern und Autoinsassen. Fußgänger bleiben stehen, Personenkraftwagen fahren Schritttempo oder halten an, damit sich die Insassen am Lichtzauber erfreuen können. Einheimische berichten, die Illuminationen seien Jahr für Jahr weiter verschönert wurden.