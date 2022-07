Müll sammeln oder Senioren helfen

Gotha. 100 Kinder beim Schülerfreiwilligentag im Landkreis Gotha unterwegs.

Müll sammeln, Senioren helfen und mit Kindern spielen – das steht am Donnerstag, 7. Juli, beim thüringenweiten Schülerfreiwilligentag auf dem Stundenplan. Vier Schulen mit etwa 100 Schülern nehmen aus dem Landkreis Gotha an dieser Aktion teil: die Gemeinschaftsschule Bad Tabarz, das Lucas-Cranach-Förderzentrum Gotha, die Evangelische Grundschule Gotha, die Nessetalschule-Warza. Sie werden entweder direkt an dem Tag oder kurz davor eingesetzt, sagt Johanna Steinhauer von der Freiwilligenagentur des Diakoniewerks Gotha. Am Schülerfreiwilligentag dürfen Kinder ehrenamtlich aktiv werden und sich für andere engagieren. Einsatzstellen sind unter anderem der Secondhand-Shop und die Mediclin-Seniorenresidenz Bad Tabarz, Reinigung und Pflege von Friedhöfen, Müll aufsammeln und Obstbaumschnitt.