Gotha. Wie jedes Jahr befreien Freiwillige den Bach und seine Ufer in Gotha vom Müll. Wer mitmachen will, sollte Folgendes beachten.

Müllsammeln am Wilden Graben in Gotha

Der Gothaer Ortsverband des Naturschutzbund (Nabu) macht sich am Sonntag, 4. Oktober, ab 10 Uhr wieder daran, den Wilden Graben in der Stadt vom Müll zu befreien. Die „Trashbusters“, zu deutsch Mülljäger, treffen sich dafür am Seniorenzentrum Azurit am Heutalsweg.