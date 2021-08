Mundart auf der Gothaer Leinwand

Der zweite Teil des Films „Thüringen, Deine Sprache" des Gothaer Filmemachers Gerald Backhaus läuft am 20. September im Cineplex Gotha.

Premiere feiert am Montag, 20. September, das neueste Werk des Gothaer Filmemachers Gerald Backhaus. Im Cineplex-Kino wird an diesem Tag um 18 Uhr der zweite Teil des Films „Thüringen, Deine Sprache“ vorgestellt, an der auch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) teilnehmen wird.

Vor zwei Jahren war ein Filmteam in Thüringen unterwegs, um sprachliche Besonderheiten einzufangen. Zusammengekommen sind Dialekte und Mundarten aus Bad Frankenhausen, Frankenheim, Gera, Kaltenwetsheim, Lauscha, Oberweißbach, Suhl, Ummerstadt und Gotha. Jetzt legt der Gothaer Gerald Backhaus nach.

Karten sind im Cineplex-Kino Gotha erhältlich.