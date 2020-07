Wandersleben. „Lostge Schnorrn, komsche Kouze on potzige Denger us Wannerschlemn“ heißt ein neues Mundart-Buch, das am Freitag in Wandersleben vorgestellt wird.

Mundart-Buch wird in Wandersleben vorgestellt

Der Geschichts- und Heimatverein Wandersleben stellt bei einem Heimatabend am Freitag, 31. Juli, 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses Wandersleben am Karl-Marx-Platz ein neues Buch unter dem Titel „Lostge Schnorrn, komsche Kouze on potzige Denger us Wannerschlemn“ vor, teilt der Vereinsvorsitzende Reinhold Hochheim mit. Festgehalten seien darin Anekdoten von über 50, meist lustigen Begebenheiten aus Wandersleben in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts – von Walter Heinze in Wanderslebener Mundart – aufgeschrieben. Das Buch werde an diesem Abend erstmalig für 15 Euro angeboten. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie.

Das Buch kann über info@heimatverein-Wandersleben.de bestellt werden.