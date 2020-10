Museumsnacht in Gotha auf 2021 verschoben

In diesem Jahr wird es keine Museumsnacht in Gotha geben. Das teilt die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Die Veranstaltung lebe von ihrem familiären Charakter, den Abstandsregeln, begrenzter Einlass und ein ausgedünntes Programm zunichtemachen würden, heißt es. Auch eine Durchführung unter freiem Himmel komme nicht in Frage.